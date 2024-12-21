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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Визначився третій суддя реваншу Усик – Ф'юрі

Володимир Максименко — 21 грудня 2024, 14:51
Визначився третій суддя реваншу Усик – Ф'юрі
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі
Getty images

Стало відомим ім'я третього судді реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Ігнасіо Роблес замінить Фернандо Барбозу на головній події вечора боксу у Саудівській Аравії. Рішення було прийнято за допомогою підкидання монети.

Нагадаємо, що між командами українця та британця виникла жорстка суперечка через третього арбітра на поєдинку.

Бій між Усиком та "Циганським королем" відбудеться сьогодні вночі в Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів.

Окрім того, свій прогноз на бій залишив дав промоутер Ф'юрі Френк Воррен.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

Олександр Усик

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