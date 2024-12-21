Визначився третій суддя реваншу Усик – Ф'юрі

Стало відомим ім'я третього судді реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Ігнасіо Роблес замінить Фернандо Барбозу на головній події вечора боксу у Саудівській Аравії. Рішення було прийнято за допомогою підкидання монети.

Нагадаємо, що між командами українця та британця виникла жорстка суперечка через третього арбітра на поєдинку.

Бій між Усиком та "Циганським королем" відбудеться сьогодні вночі в Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів.

Окрім того, свій прогноз на бій залишив дав промоутер Ф'юрі Френк Воррен.