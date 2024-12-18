Усик пояснив відсутність волосся перед поєдинком з Ф'юрі
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) пояснив відсутність волосся перед другим боєм з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Про це боксер розповів після відритого тренування в Ер-Ріяді.
"Більш агресивний коли з волоссям чи без? Слухайте, волосся має пам'ять. Перший бій вже у минулому. Наразі я не є більш агресивним. Це комфортно для боксу та тренувань.
Я сумую за своїм волоссям. Але після цього волосся відросте і не буде проблем. Буду дивитися в дзеркало – з поверненням", – сказав Усик.
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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.