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Мілевський привітав Усика з другою перемогою над Ф'юрі та звернувся до українців

Олексій Мурзак — 22 грудня 2024, 10:13
Мілевський привітав Усика з другою перемогою над Ф'юрі та звернувся до українців
Артем Мілевський
instagram.com/timi1010

Колишній форвард збірної України та Динамо Артем Мілевський привітав чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) з перемогою у реванші над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), закликавши молитися за Україну.

Коротке привітання Мілевський опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Моліться за Україну. Саня, з перемогою", – написав Мілевський.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш українець погодився.

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