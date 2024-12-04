Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

17 днів до реваншу: Усик показав свою форму до бою з Ф'юрі

Олександр Булава — 4 грудня 2024, 22:57
17 днів до реваншу: Усик показав свою форму до бою з Ф'юрі
Олександр Усик
Instagram/usykaa

Володар поясів WBO, WBA, WBC Олександр Усик (22-0, 14 КО) продовжує підготовку до другого поєдинку з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це українець розповів в Instagram.

Усик опублікував спільне фото з Даніелем Лапіним та показав свою готовність до реваншу.

"До бою залишилось лише 17 днів! Підготовка у розпалі. До зустрічі 21 грудня!", – написав Усик.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

Ф'юрі хоче третій бій з Усиком
Усик очолив рейтинг найкращих суперважковаговиків світу
Британський тренер дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі
Ф'юрі: З такою зачіскою Усик виглядає як сексуальний звір
Воррен назвав стратегію, яка допоможе Ф'юрі здолати Усика

Останні новини