17 днів до реваншу: Усик показав свою форму до бою з Ф'юрі

Володар поясів WBO, WBA, WBC Олександр Усик (22-0, 14 КО) продовжує підготовку до другого поєдинку з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це українець розповів в Instagram.

Усик опублікував спільне фото з Даніелем Лапіним та показав свою готовність до реваншу.

"До бою залишилось лише 17 днів! Підготовка у розпалі. До зустрічі 21 грудня!", – написав Усик.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.