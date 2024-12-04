17 днів до реваншу: Усик показав свою форму до бою з Ф'юрі
Олександр Усик
Instagram/usykaa
Володар поясів WBO, WBA, WBC Олександр Усик (22-0, 14 КО) продовжує підготовку до другого поєдинку з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Про це українець розповів в Instagram.
Усик опублікував спільне фото з Даніелем Лапіним та показав свою готовність до реваншу.
"До бою залишилось лише 17 днів! Підготовка у розпалі. До зустрічі 21 грудня!", – написав Усик.
Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.
Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.