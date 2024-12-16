Усик: Не думаю про Ф'юрі, думаю лише про свої кондиції
Чемпіон світу за версіями WBA, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) готовий до реваншу проти Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).
Про це боксер розповів The Stomping Ground.
"Я почуваюся добре. Чудовий табір, все пройшло добре.
Чи буде Тайсон Ф'юрі більшим, сильнішим? Я не думаю про нього. Я думаю лише про свої кондиції та самопочуття.
Я буду ще кращим у суботу. Тому що я працюю. Моя команда допомагає мені ставати кращим. Ми готуємося вже довго. Я не збирався відпочивати. Я почав одразу готуватися до другого бою. Можливо, 2-3 тижні відпочив, а потім повернувся в зал", – сказав Усик.
Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.
Зазначимо, що Усик вже завершив свій тренувальний збір та прибув до Саудівської Аравії.