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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Усик: Не думаю про Ф'юрі, думаю лише про свої кондиції

Олександр Булава — 16 грудня 2024, 17:48
Усик: Не думаю про Ф'юрі, думаю лише про свої кондиції
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон світу за версіями WBA, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) готовий до реваншу проти Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це боксер розповів The Stomping Ground.

"Я почуваюся добре. Чудовий табір, все пройшло добре.

Чи буде Тайсон Ф'юрі більшим, сильнішим? Я не думаю про нього. Я думаю лише про свої кондиції та самопочуття.

Я буду ще кращим у суботу. Тому що я працюю. Моя команда допомагає мені ставати кращим. Ми готуємося вже довго. Я не збирався відпочивати. Я почав одразу готуватися до другого бою. Можливо, 2-3 тижні відпочив, а потім повернувся в зал", – сказав Усик.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Зазначимо, що Усик вже завершив свій тренувальний збір та прибув до Саудівської Аравії.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

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