Усик: Не думаю про Ф'юрі, думаю лише про свої кондиції

Чемпіон світу за версіями WBA, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) готовий до реваншу проти Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це боксер розповів The Stomping Ground.

"Я почуваюся добре. Чудовий табір, все пройшло добре.

Чи буде Тайсон Ф'юрі більшим, сильнішим? Я не думаю про нього. Я думаю лише про свої кондиції та самопочуття.

Я буду ще кращим у суботу. Тому що я працюю. Моя команда допомагає мені ставати кращим. Ми готуємося вже довго. Я не збирався відпочивати. Я почав одразу готуватися до другого бою. Можливо, 2-3 тижні відпочив, а потім повернувся в зал", – сказав Усик.