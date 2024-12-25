Дядько Мейвезера: Усик та Ф'юрі билися дуже обережно
Джефф Мейвезер, дядько та тренер легендарного Флойда Мейвезера не дуже задоволений поєдинком Усик – Ф'юрі. Він вважає, що боксери діяли обережно.
Його слова наводить The Mayweather Channel.
"Бій був надзвичайно близьким. Він міг піти в будь-який бік, але я трохи схиляюся до Тайсона. Кожен раунд Усик робив багато, але не так багато, як Тайсон.
Я не думаю, що хтось хоче бачити третій бій між ними. Перший бій для мене був дуже хорошим. Другий бій був посереднім. Жоден з них не зробив занадто багато.
В основному, я думаю, обидва хлопці билися обережно, і, напевно, саме тому Тайсону не віддали перемогу. Він бився занадто обережно", – сказав Мейвезер.
Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.
Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.
Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.