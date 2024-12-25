Дядько Мейвезера: Усик та Ф'юрі билися дуже обережно

Джефф Мейвезер, дядько та тренер легендарного Флойда Мейвезера не дуже задоволений поєдинком Усик – Ф'юрі. Він вважає, що боксери діяли обережно.

Його слова наводить The Mayweather Channel.

"Бій був надзвичайно близьким. Він міг піти в будь-який бік, але я трохи схиляюся до Тайсона. Кожен раунд Усик робив багато, але не так багато, як Тайсон.

Я не думаю, що хтось хоче бачити третій бій між ними. Перший бій для мене був дуже хорошим. Другий бій був посереднім. Жоден з них не зробив занадто багато.

В основному, я думаю, обидва хлопці билися обережно, і, напевно, саме тому Тайсону не віддали перемогу. Він бився занадто обережно", – сказав Мейвезер.