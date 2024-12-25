Це був рівний бій: тренер Джошуа дав оцінку поєдинку Усик – Ф'юрі

Тренер Бен Девісон, який є тренером Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), оцінив бій Усик – Ф'юрі. Він думав, що судді віддадуть перемогу Тайсону.

Його слова цитує Boxing Social.

"Це був близький бій. Я вважав, що Тайсону віддадуть перемогу, однак люди, які були біля мене, вважали Усика переможцем. Деякі говорили, що взагалі перемога Усика була очевидною. Я спустошений результатом. Мої вітання Усику", – сказав Девісон.

Зазначимо, що українець здобув перемогу над Ф'юрі одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.