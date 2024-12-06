Він вершина гори: тренер Дюбуа про реванш Усик – Ф'юрі

Тренер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз заявив, що попри геніальність Олександра Усика (22-14, 14 КО), Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) буде переможцем реваншу між боксерами.

Цитує тренера talkSPORT.

"Я вибираю Тайсона переможцем реваншу і вважаю, що він виграв і перший бій. Ф'юрі – ніби вершина гори. У нього зараз чудовий шлях виправити свої помилки і отримати ще один шанс стати абсолютним чемпіоном світу, провівши бій з Даніелем Дюбуа. Однак Усик теж може покращитися. Він геній та майстер своєї справи", – розповів Чарльз.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.