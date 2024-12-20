Кривдник Пак'яо: Гадаю, Усик нокаутує Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що час Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) минув. Він не виключає того, що Олександр Усик нокаутує британця (22-0, 14 КО).

Його слова цитує SecondsOut.

"Думаю, що Тайсон вже закінчив. Його час на вершині, безперечно, минув. Судячи з його останнього бою, його останніх виступів… це перша ознака, що все вже не так. Він на спаді.

У поєдинку з Усиком він діяв добре, але потрапив на удар, який привів до нокдауну. А його витривалість... Я не думав, що колись побачу, як Тайсона переграють морально та фізично. Це могло бути пов'язане з підготовкою, але гадаю, швидше за все, з віком. Ф'юрі це знає.

Я ставлю на Усика. Думаю, що він нокаутує Ф'юрі цього разу. Ми, звичайно, побачимо більш зайнятого Тайсона, але Усік готувався до цього", – сказав Бредлі.