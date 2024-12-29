Екстренер Тайсона: Усик досяг рівня Алі, Демпсі та Марчіано
Легендарний тренер Тедді Атлас, який співпрацював із Майком Тайсоном, Тімоті Бредлі, Шенноном Бріггзом та іншими відомими боксерами, вважає, що українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) досяг рівня найвеличніших представників хевівейту.
Про це Атлас заявив на власному ютуб-каналі.
"Кожен виклик на своєму шляху Усик пройшов з гідністю. Я думаю, що його ім'я можна помістити поряд з іменами найбільших супертяжів усіх часів.
У нас багато великих спортсменів: Джек Джонсон, Мухаммед Алі, Джо Луїс, Роккі Марчіано, Джек Демпсі. І Усик досяг їхнього рівня", – сказав Атлас.
Напередодні Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.