Екстренер Тайсона: Усик досяг рівня Алі, Демпсі та Марчіано

Легендарний тренер Тедді Атлас, який співпрацював із Майком Тайсоном, Тімоті Бредлі, Шенноном Бріггзом та іншими відомими боксерами, вважає, що українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) досяг рівня найвеличніших представників хевівейту.

Про це Атлас заявив на власному ютуб-каналі.

"Кожен виклик на своєму шляху Усик пройшов з гідністю. Я думаю, що його ім'я можна помістити поряд з іменами найбільших супертяжів усіх часів.

У нас багато великих спортсменів: Джек Джонсон, Мухаммед Алі, Джо Луїс, Роккі Марчіано, Джек Демпсі. І Усик досяг їхнього рівня", – сказав Атлас.