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Ф'юрі провів відкрите тренування перед поєдинком з Усиком

Олександр Булава — 18 грудня 2024, 21:53
Ф'юрі провів відкрите тренування перед поєдинком з Усиком
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) провів відкрите тренування в Ер-Ріяді перед боєм з володарем титулів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Тренування боксера тривало не більше 5 хвилин. Він неквапливо надів рукавички та не продемонструвавши роботи в ринзі майже одразу їх зняв.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

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