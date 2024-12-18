Ф'юрі провів відкрите тренування перед поєдинком з Усиком

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) провів відкрите тренування в Ер-Ріяді перед боєм з володарем титулів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Тренування боксера тривало не більше 5 хвилин. Він неквапливо надів рукавички та не продемонструвавши роботи в ринзі майже одразу їх зняв.

𝕋𝕪𝕤𝕠𝕟 𝔽𝕦𝕣𝕪 𝕚𝕤 𝕃𝕆ℂ𝕂𝔼𝔻 𝕀ℕ 🔓 👀#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Saturday | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/39GUxz79TD — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 18, 2024

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.