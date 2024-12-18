Ф'юрі провів відкрите тренування перед поєдинком з Усиком
Тайсон Ф'юрі
Getty Images
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) провів відкрите тренування в Ер-Ріяді перед боєм з володарем титулів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО).
Тренування боксера тривало не більше 5 хвилин. Він неквапливо надів рукавички та не продемонструвавши роботи в ринзі майже одразу їх зняв.
Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.
Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.