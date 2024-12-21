Богачук відправив Девіса у нокдаун у другому раунді

Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук відправив британського боксера Ішмаеля Девіса у нокдаун у другому раунді.

Українець блискавичним ударом у щелепу відправив суперника на канвас рингу.

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Нагадаємо, британець став суперником Богачука в останній момент через відмову Мадрімова від поєдинку. Раніше українець та британець пройшли церемонію зважування.

Їх поєдинок проходить в андеркарті реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, який проходить у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Зазначимо, що Сергій Богачук вже встиг дати свій коментар напередодні бою із британцем, заявивши, що має намір показати всьому світу найкращу сторону українців.