Став відомий рефері бою Усик – Ф'юрі

Реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі судитиме рефері з Пуерто-Рико Роберто Рамірес-молодший.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Суддями бою стануть Херардо Мартінес з Пуерто-Рико, Пет Морлі з Чикаго та Фернандо Барбоза з Маямі.

Для Раміреса-молодшого це буде перший досвід роботи в бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі. Раніше він судив поєдинок Деонтей Вайлдер проти Маліка Скотта у 2014 році.

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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.