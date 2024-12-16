Він не використав свої переваги: Хатон – про реванш Ф'юрі та Усика

Колишній чемпіон світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Міжнародної боксерської організації (IBO) у ваговій категорії до 63 кг британець Ріккі Гаттон вважає, що Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) не використав свої сильні сторони у першому бої з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Boxing News.

"Тайсон повинен нав’язати свою перевагу в зрості, розмаху рук і вазі. Я маю на увазі, що усі переваги, які він має, він не використав у першому бою. Він дозволив меншому супернику – так, це дуже хороший боксер, але все ж таки менший – диктувати свої умови на рингу. Думаю, йому варто стояти на місці, бити жорсткіше, використовувати перевагу у вазі, у розмаху рук, у зрості – усе те, чого він не зробив минулого разу. А в його куті має бути лише один голос", – сказав Хаттон.

Нагадаємо, що реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Зазначимо, що Усик вже завершив свій тренувальний збір та прибув до Саудівської Аравії.