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Він не використав свої переваги: Хатон – про реванш Ф'юрі та Усика

Олександр Булава — 16 грудня 2024, 14:19
Він не використав свої переваги: Хатон – про реванш Ф'юрі та Усика

Колишній чемпіон світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Міжнародної боксерської організації (IBO) у ваговій категорії до 63 кг британець Ріккі Гаттон вважає, що Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) не використав свої сильні сторони у першому бої з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Boxing News.

"Тайсон повинен нав’язати свою перевагу в зрості, розмаху рук і вазі. Я маю на увазі, що усі переваги, які він має, він не використав у першому бою. Він дозволив меншому супернику – так, це дуже хороший боксер, але все ж таки менший – диктувати свої умови на рингу.

Думаю, йому варто стояти на місці, бити жорсткіше, використовувати перевагу у вазі, у розмаху рук, у зрості – усе те, чого він не зробив минулого разу. А в його куті має бути лише один голос", – сказав Хаттон.

Нагадаємо, що реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Зазначимо, що Усик вже завершив свій тренувальний збір та прибув до Саудівської Аравії.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

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