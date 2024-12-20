Що ви знаєте про Олександра Усика та його бій з Тайсоном Ф’юрі? ТЕСТ
За телетрансляцією матчу-реваншу Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі в Саудівської Аравії будуть стежити мільйони українців. Але чи багато ви знаєте про цей мегафайт, спортивні кар’єри Олександра та Тайсона Ф’юрі й їх особисте життя? Чемпіон підготував тест з 12 запитань, присвячених цій події, адже саме стільки раундів тривають чемпіонські бої в професійному боксі.
Під час першого травневого бою з Тайсоном Ф’юрі Олександр Усик вдягнув шорти з надписом імені близької для себе людини. Що це було за ім’я?
На пресконференції в Лондоні, яка анонсувала грудневий бій, Усик прийшов в образі Хітмена. Перед поєдинком із Джошуа українець обрав стиль Джокера. Але Тайсон Ф'юрі ще 2015 року створив справжній перформанс перед поєдинком із Володимиром Кличко. Що зробив британець?
З ким Олександр Усик народився в один день?
Якою суперздібністю Олександр Усик запамʼятався фанатам ще з часів його аматорської карʼєри?
Скількох британських боксерів Олександр переміг на професійному рингу?
Олександр є шанувальником футболу, яким серйозно займався до боксу. А за яку команду Усик вболіває прямо зараз?
Скільки разів Олександр Усик був у нокдауні на професійному рингу?
Олександр Усик дебютував на Олімпійських іграх в:
Назвіть боксера, який може похвалитися одразу двома перемогами над Олександром Усиком в аматорському боксі.
До якого бою Анатолій Ломаченко готував Усика, а потім працював в його команді під час поєдинку
Скільки тренерів працювали з Олександром Усиком під час його професійної боксерської кар’єри
Відразу після поразки від Усика в травневому бої Тайсон на ринзі… привітав глядачів зі святом. Яке це було свято?