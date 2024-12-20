Що ви знаєте про Олександра Усика та його бій з Тайсоном Ф’юрі? ТЕСТ

За телетрансляцією матчу-реваншу Олександр Усик - Тайсон Ф’юрі в Саудівської Аравії будуть стежити мільйони українців. Але чи багато ви знаєте про цей мегафайт, спортивні кар’єри Олександра та Тайсона Ф’юрі й їх особисте життя? Чемпіон підготував тест з 12 запитань, присвячених цій події, адже саме стільки раундів тривають чемпіонські бої в професійному боксі.

1/12 Під час першого травневого бою з Тайсоном Ф’юрі Олександр Усик вдягнув шорти з надписом імені близької для себе людини. Що це було за ім’я? Марія (донька) Правильна відповідь: Марія. Під час травневого бою на шортах українця був надпис “Марія”. Це його молодша донька, яка народилася в січні 2024 року. Зауважимо, що на матч-реванш з Ентоні Джошуа в 2022 році Олександро виходив з написом на шортах “Катерина” - це ім’я його дружини. Єлизавета (донька) Правильна відповідь: Марія. Під час травневого бою на шортах українця був надпис “Марія”. Це його молодша донька, яка народилася в січні 2024 року. Зауважимо, що на матч-реванш з Ентоні Джошуа в 2022 році Олександро виходив з написом на шортах “Катерина” - це ім’я його дружини. Катерина (дружина) Правильна відповідь: Марія. Під час травневого бою на шортах українця був надпис “Марія”. Це його молодша донька, яка народилася в січні 2024 року. Зауважимо, що на матч-реванш з Ентоні Джошуа в 2022 році Олександро виходив з написом на шортах “Катерина” - це ім’я його дружини. Надія (мама) Правильна відповідь: Марія. Під час травневого бою на шортах українця був надпис “Марія”. Це його молодша донька, яка народилася в січні 2024 року. Зауважимо, що на матч-реванш з Ентоні Джошуа в 2022 році Олександро виходив з написом на шортах “Катерина” - це ім’я його дружини.

2/12 На пресконференції в Лондоні, яка анонсувала грудневий бій, Усик прийшов в образі Хітмена. Перед поєдинком із Джошуа українець обрав стиль Джокера. Але Тайсон Ф'юрі ще 2015 року створив справжній перформанс перед поєдинком із Володимиром Кличко. Що зробив британець?

Одягнувся у стилі мастера Йоди Правильна відповідь: Погрожував у костюмі Бетмена. Напередодні бою під час прес конференції він вибіг у костюмі персонажа коміксів DC, взявши з собою побитого Джокера, і сказав українцю та його команді: "Ти, ти і ти, ви всі наступні".

Погрожував у костюмі Бетмена, притягнувши з собою побитого Джокера Правильна відповідь: Погрожував у костюмі Бетмена. Напередодні бою під час прес конференції він вибіг у костюмі персонажа коміксів DC, взявши з собою побитого Джокера, і сказав українцю та його команді: "Ти, ти і ти, ви всі наступні".

Сказав: "Я твій батько, Володя", будучи в образі Дарта Вейдера Правильна відповідь: Погрожував у костюмі Бетмена. Напередодні бою під час прес конференції він вибіг у костюмі персонажа коміксів DC, взявши з собою побитого Джокера, і сказав українцю та його команді: "Ти, ти і ти, ви всі наступні".

Запропонував синю та червону пігулку, перетворившись на Морфеуса з Матриці Правильна відповідь: Погрожував у костюмі Бетмена. Напередодні бою під час прес конференції він вибіг у костюмі персонажа коміксів DC, взявши з собою побитого Джокера, і сказав українцю та його команді: "Ти, ти і ти, ви всі наступні".



3/12 З ким Олександр Усик народився в один день?

з Тайсоном Ф’юрі Правильна відповідь: Усик народився 17 січня 1987 року. А за 45 років до цього 17 січня 1942 року народився Мухаммед Алі

з Володимиром Кличком Правильна відповідь: Усик народився 17 січня 1987 року. А за 45 років до цього 17 січня 1942 року народився Мухаммед Алі

з Ентоні Джошуа Правильна відповідь: Усик народився 17 січня 1987 року. А за 45 років до цього 17 січня 1942 року народився Мухаммед Алі

з Мухаммедом Алі Правильна відповідь: Усик народився 17 січня 1987 року. А за 45 років до цього 17 січня 1942 року народився Мухаммед Алі



4/12 Якою суперздібністю Олександр Усик запамʼятався фанатам ще з часів його аматорської карʼєри?

виступами у кількох вагових категоріях одночасно. Правильна відповідь: Після перемоги в фіналі Олімпійських ігор в Лондоні-2012 Усик прямо в рингу станцював гопака

танцями у ринзі гопака Правильна відповідь: Після перемоги в фіналі Олімпійських ігор в Лондоні-2012 Усик прямо в рингу станцював гопака

бездоганним володінням англійською Правильна відповідь: Після перемоги в фіналі Олімпійських ігор в Лондоні-2012 Усик прямо в рингу станцював гопака

вмінням готувати борщ, який їсть перед кожним поєдинком. Правильна відповідь: Після перемоги в фіналі Олімпійських ігор в Лондоні-2012 Усик прямо в рингу станцював гопака



5/12 Скількох британських боксерів Олександр переміг на професійному рингу?

2 Правильна відповідь: Матч-реванш з Тайсоном Ф’юрі для Усика буде 7-м боєм з британськими боксером на професійному рингу. До цього українець переміг Тоні Белью в 2018 році, Дерека Чісору в 2020 році, двічі Ентоні Джошуа (в 2021-му і 2022-му), а також Даніеля Дюбуа у 2023 та Тайсона Ф’юрі в травні 2024 року. Тож Олександр перемагав 5 британських боксерів. 3 Правильна відповідь: Матч-реванш з Тайсоном Ф’юрі для Усика буде 7-м боєм з британськими боксером на професійному рингу. До цього українець переміг Тоні Белью в 2018 році, Дерека Чісору в 2020 році, двічі Ентоні Джошуа (в 2021-му і 2022-му), а також Даніеля Дюбуа у 2023 та Тайсона Ф’юрі в травні 2024 року. Тож Олександр перемагав 5 британських боксерів. 5 Правильна відповідь: Матч-реванш з Тайсоном Ф’юрі для Усика буде 7-м боєм з британськими боксером на професійному рингу. До цього українець переміг Тоні Белью в 2018 році, Дерека Чісору в 2020 році, двічі Ентоні Джошуа (в 2021-му і 2022-му), а також Даніеля Дюбуа у 2023 та Тайсона Ф’юрі в травні 2024 року. Тож Олександр перемагав 5 британських боксерів. 6 Правильна відповідь: Матч-реванш з Тайсоном Ф’юрі для Усика буде 7-м боєм з британськими боксером на професійному рингу. До цього українець переміг Тоні Белью в 2018 році, Дерека Чісору в 2020 році, двічі Ентоні Джошуа (в 2021-му і 2022-му), а також Даніеля Дюбуа у 2023 та Тайсона Ф’юрі в травні 2024 року. Тож Олександр перемагав 5 британських боксерів.

6/12 Олександр є шанувальником футболу, яким серйозно займався до боксу. А за яку команду Усик вболіває прямо зараз?

Таврія Правильна відповідь: Усик тренувався в академії Таврії і вболівав за Динамо. Але в 2023 році підписав контракт з житомирським Полісся і навіть отримав 17-й номер, тож зараз Полісся є головної командою для нього. А в Барселоне українець проводить підготовку до своїх чемпіонських боїв.

Динамо Правильна відповідь: Усик тренувався в академії Таврії і вболівав за Динамо. Але в 2023 році підписав контракт з житомирським Полісся і навіть отримав 17-й номер, тож зараз Полісся є головної командою для нього. А в Барселоне українець проводить підготовку до своїх чемпіонських боїв.

Полісся Правильна відповідь: Усик тренувався в академії Таврії і вболівав за Динамо. Але в 2023 році підписав контракт з житомирським Полісся і навіть отримав 17-й номер, тож зараз Полісся є головної командою для нього. А в Барселоне українець проводить підготовку до своїх чемпіонських боїв.

Барселона Правильна відповідь: Усик тренувався в академії Таврії і вболівав за Динамо. Але в 2023 році підписав контракт з житомирським Полісся і навіть отримав 17-й номер, тож зараз Полісся є головної командою для нього. А в Барселоне українець проводить підготовку до своїх чемпіонських боїв.



7/12 Скільки разів Олександр Усик був у нокдауні на професійному рингу?

два рази Правильна відповідь: Олександр Усик, як і Віталій Кличко не був жодного разу в нокдауні під час своєї професійної боксерської кар’єри

три рази Правильна відповідь: Олександр Усик, як і Віталій Кличко не був жодного разу в нокдауні під час своєї професійної боксерської кар’єри

жодного разу Правильна відповідь: Олександр Усик, як і Віталій Кличко не був жодного разу в нокдауні під час своєї професійної боксерської кар’єри

один раз Правильна відповідь: Олександр Усик, як і Віталій Кличко не був жодного разу в нокдауні під час своєї професійної боксерської кар’єри



8/12 Олександр Усик дебютував на Олімпійських іграх в:

Пекіні-2008 Правильна відповідь: 21-річний Усик дебютував на Олімпійських іграх в Пекіні-2008, де в другому раунді поступився з рахунком 4:7 італійцю Клементе Руссо, який в підсумку дійшов до фіналу Олімпіади

Лондоні-2012 Правильна відповідь: 21-річний Усик дебютував на Олімпійських іграх в Пекіні-2008, де в другому раунді поступився з рахунком 4:7 італійцю Клементе Руссо, який в підсумку дійшов до фіналу Олімпіади

Ріо-де-Жанейро-2016 Правильна відповідь: 21-річний Усик дебютував на Олімпійських іграх в Пекіні-2008, де в другому раунді поступився з рахунком 4:7 італійцю Клементе Руссо, який в підсумку дійшов до фіналу Олімпіади

Афінах-2004 Правильна відповідь: 21-річний Усик дебютував на Олімпійських іграх в Пекіні-2008, де в другому раунді поступився з рахунком 4:7 італійцю Клементе Руссо, який в підсумку дійшов до фіналу Олімпіади



9/12 Назвіть боксера, який може похвалитися одразу двома перемогами над Олександром Усиком в аматорському боксі. Усик нікому не програвав двічі Правильна відповідь: В аматорському боксі 19-річний Усик двічі програвав в 2006 році Мохамеду Хікалю з Єгипту, який був старше українця на 8 років Мохамед Хікаль Правильна відповідь: В аматорському боксі 19-річний Усик двічі програвав в 2006 році Мохамеду Хікалю з Єгипту, який був старше українця на 8 років Клементе Руссо Правильна відповідь: В аматорському боксі 19-річний Усик двічі програвав в 2006 році Мохамеду Хікалю з Єгипту, який був старше українця на 8 років Денис Берінчик Правильна відповідь: В аматорському боксі 19-річний Усик двічі програвав в 2006 році Мохамеду Хікалю з Єгипту, який був старше українця на 8 років

10/12 До якого бою Анатолій Ломаченко готував Усика, а потім працював в його команді під час поєдинку

В першому бою з Тайсоном Ф’юрі в травні 2024 року Правильна відповідь: в бою против Мурата Гассієва у 2018 році. Під час поєдинку Анатолій Ломаченко натягнув собі на голову бейсболку, щоб його важко було впізнати В поединку з Данієлем Дюбуа в 2023 році Правильна відповідь: в бою против Мурата Гассієва у 2018 році. Під час поєдинку Анатолій Ломаченко натягнув собі на голову бейсболку, щоб його важко було впізнати В матч-реванші з Ентоні Джошуа в 2022 році Правильна відповідь: в бою против Мурата Гассієва у 2018 році. Під час поєдинку Анатолій Ломаченко натягнув собі на голову бейсболку, щоб його важко було впізнати В бою проти Мурата Гассієва в 2018 році Правильна відповідь: в бою против Мурата Гассієва у 2018 році. Під час поєдинку Анатолій Ломаченко натягнув собі на голову бейсболку, щоб його важко було впізнати

11/12 Скільки тренерів працювали з Олександром Усиком під час його професійної боксерської кар’єри

Двоє Правильна відповідь: Юрій Ткаченко, з яким Усик працює вже шостий рік - п’ятий тренер Усика. До Ткаченка наш чемпіон працював з американцем Алі Башіром, українцем Сергієм Ватаманюком, американцем Рассом Анбером (досі продовжує працювати в Usyk Team як катмен) та Анатолієм Ломаченком.

Троє Правильна відповідь: Юрій Ткаченко, з яким Усик працює вже шостий рік - п’ятий тренер Усика. До Ткаченка наш чемпіон працював з американцем Алі Башіром, українцем Сергієм Ватаманюком, американцем Рассом Анбером (досі продовжує працювати в Usyk Team як катмен) та Анатолієм Ломаченком.

Четверо Правильна відповідь: Юрій Ткаченко, з яким Усик працює вже шостий рік - п’ятий тренер Усика. До Ткаченка наш чемпіон працював з американцем Алі Башіром, українцем Сергієм Ватаманюком, американцем Рассом Анбером (досі продовжує працювати в Usyk Team як катмен) та Анатолієм Ломаченком.

П’ятеро Правильна відповідь: Юрій Ткаченко, з яким Усик працює вже шостий рік - п’ятий тренер Усика. До Ткаченка наш чемпіон працював з американцем Алі Башіром, українцем Сергієм Ватаманюком, американцем Рассом Анбером (досі продовжує працювати в Usyk Team як катмен) та Анатолієм Ломаченком.

