Пивоваров емоційно виконав гімн України перед реваншем Усик – Ф'юрі

Український співак Артем Пивоваров емоційно та пронизливо виконав гімн України перед боєм чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Реванш відбувається в Ер-Ріяді.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку. Нагадаємо, 19 грудня Усик та Ф'юрі провели найдовшу битву поглядів та "обмінялися люб'язностями".

Раніше повідомлялось про суперечку між командами українського боксера та "Циганського короля" через третього рефері.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.