Усик – Ф'юрі: відеотрансляція церемонії зважування напередодні бою

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

У п'ятницю, 20 грудня, боксери проведуть традиційну церемонію зважування напередодні бою, що відбудеться Саудівської Аравії, Ер-Ріяда.

Церемонія зважування має розпочатися о 20:00 за київським часом на YouTube-каналі DAZN. Переглянути цей захід ви можете на сайті Чемпіон.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.