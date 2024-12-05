Британський боксер назвав умову перемоги Ф'юрі у реванші з Усиком

Колишній британський боксер Спенсер Олівер вважає, що Тайсон Ф'юрі зможе перемогти Олександра Усика, якщо змінить свій підхід до поєдинку.

Цитує Олівера talkSPORT.

"Якщо Ф'юрі зможе рухатися, як проти Володимира Кличка у 2015 році, він переможе Усика. Але ходять чутки, що на цей бій він може вийти набагато важчим. Чи не стане це його погибеллю, якщо він це зробить? Тому що якщо він хоче залякати його, то лише зіграє на руку Усику.

Можливо, Ф'юрі потрібно розставляти пастки, він добре це вміє. Використати той аперкот, який він провів у шостому раунді, і затягнути Усика в пастку. Можливо, саме так і треба робити, а не намагатися залякувати його.

Я бачу, що Ф'юрі може перемогти, але я схиляюся до Усика. Ф'юрі чудовий у матчах-реваншах, але Усик також добре вміє вносити корективи", – сказав Олівер.