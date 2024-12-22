Дядько Френк сліпий: Усик відреагував на слова Воррена та Ф'юрі про "різдвяний подарунок"

Український непереможений чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) прокоментував невдоволення Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та його промоутера Френка Воррена результатом бою.

Слова 37-річного українця наводить Sky Sports.

Одразу після поєдинка Воррен заявив, що судді віддали перемогу Усику, хоча насправді чемпіоном мав стати Ф'юрі.

Сам "Циганський король" під час пресконференції заявив, що таким чином судді зробили Олександру "різдвяний подарунок".

У чемпіона світу є своє бачення цієї ситуації.

"Я думаю, що дядько Френк сліпий. Якщо Тайсон каже, що це різдвяний подарунок – окей, дякую Богу, не Тайсону. Богу. Дякую моїм тренерам Юрію, Кубі, дякую моїй команді. Я переміг, цього достатньо. Скільки раундів я виграв, скільки програв – зараз це не має значення", – сказав Олександр.

"Uncle Frank I think is blind" 😮



Oleksandr Usyk pokes fun at Frank Warren after Tyson Fury's co-promoter strongly disagreed with the judges' decision 🥊 pic.twitter.com/KH6quY2jYS — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 22, 2024

Нагадаємо, що після того, як Усик захистив статус чемпіона світу, до нього на ринг піднявся Даніель Дюбуа.

Чемпіон світу за версією IBF попросив Олександра дати йому реванш, на українець одразу ж погодився.