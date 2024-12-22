Ф'юрі: Усик отримав різдвяний подарунок від суддів
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) вважає, що виграв обидва поєдинки з володарем поясів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).
Про це британець заявив на пресконференції.
"Не маю наміру плакати через те, що трапилося. Я був у боксі все своє життя, і ви не можете змінити жодне рішення. Якщо ви не нокаутуєте, ви не можете гарантувати перемогу.
Думаю, я виграв обидва бої. У мене немає сумнівів, що я виграв цей бій. Думаю, Усик отримав різдвяний подарунок від суддів, але це не провина Олександра", – заявив Ф'юрі.
Нагадаємо, бій Усик – Ф'юрі пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів: 116:112, 116:112, 116:112.
Зазначимо, що гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Тайсон заробив 84,5 млн доларів.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.
На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.
Після поєдинку Усик заявив про бажання провести реванш із Дюбуа та ще раз стати абсолютним чемпіоном світу. У 2023-му Усик вже переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді.