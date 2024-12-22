Ф'юрі: Усик отримав різдвяний подарунок від суддів

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) вважає, що виграв обидва поєдинки з володарем поясів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це британець заявив на пресконференції.

"Не маю наміру плакати через те, що трапилося. Я був у боксі все своє життя, і ви не можете змінити жодне рішення. Якщо ви не нокаутуєте, ви не можете гарантувати перемогу.

Думаю, я виграв обидва бої. У мене немає сумнівів, що я виграв цей бій. Думаю, Усик отримав різдвяний подарунок від суддів, але це не провина Олександра", – заявив Ф'юрі.