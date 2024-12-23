Красюк здивував прогнозом на бій Дюбуа – Паркер

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика (23-0, 14 КО), вважає, що Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) може перемогти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це він сказав у коментарі для ютуб-каналу The Stomping Ground.

"Чи може бути бій Усик – Дюбуа? Так, звісно. З іншого боку, я не дуже впевнений, що Дюбуа зможе перемогти Паркера. Я поставив би в цій парі на Джозефа", – сказав Красюк.

Бій Даніеля та Джозефа відбудеться 22 лютого.

Нагадаємо, українець здобув перемогу над Ф'юрі одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.