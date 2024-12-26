Тренер Вайлдера: Усик ніколи не буде на рівні з легендами, хоч і досяг успіхів

Фахівець Малік Скотт, який тренує Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО), оцінив бій Усика та Ф'юрі. Він вважає, що українець досяг неймовірних успіхів, але не зможе вважатися легендарним боксером.

Про це Скотт сказав у коментарі для YSM Sports Media.

"Його бій проти Ф'юрі був класикою, хоч це й не було класичним виступом у його виконанні. Насправді я вважаю, що Ф'юрі виступив добре. Як на мене, він просто не зробив достатньо, щоб виграти бій. Усик точно буде нижче за великих. Він буде нижче за Ларрі Холмса, він буде нижче за хлопців, які вважаються легендами, які були ще до того, як він з'явився в суперважкому дивізіоні. Але він має сильну складову — ці хлопці ніколи не робили того, що зробив він. Він менший за них, він прийшов з дивізіону нижче і досяг того, чого ці хлопці вже досягали", – сказав Скотт.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

В першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.