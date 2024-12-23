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Піди як Леннокс: британський боксер закликає Усика завершити кар'єру

Руслан Травкін — 23 грудня 2024, 10:45
Піди як Леннокс: британський боксер закликає Усика завершити кар'єру
Олександр Усик
Cкріншот

Британський боксер Лоуренс Околі (21-1, 16 КО) вважає, що Олександру Усику (23-0, 14 КО) варто повторити крок Леннокса Льюїса (41-2-1, 32 КО) та піти на піку кар'єри.

Про це він сказав у коментарі для BoxNation.

"Усик, просто заверши кар'єру, зроби це, як Леннокс Льюїс, піди на піку і твоя спадщина буде захищена. Є зараз багато молодих супертяжів, які можуть тебе зачепити, ти переміг усіх топових суперників", – сказав Околі.

Зазначимо, що українець здобув перемогу над Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Околі Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Леннокс Льюїс Усик – Ф'юрі 2

Олександр Усик

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