Околі назвав фактори, які допоможуть Ф'юрі перемогти Усика

Британський боксер Лоуренс Околі вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) може перемогти Олександра Усика (22-0, 14 КО), якщо викладеться на повну.

Про це він сказав для Boxing247.com.

"Усик – стабільний, він завжди на високому рівні. Але Ф'юрі, можливо, зможе переключитися на іншу передачу. Якщо він підніметься до рівня А+, то матиме перевагу. Усик – чудовий, але фізична форма та агресія Ф'юрі матимуть вирішальні значення у цьому протистоянні", – сказав Околі.

Поєдинок відбудеться в ніч з 21 на 22 грудня 2024 року на стадіоні "Kingdom Arena" в Ер Ріяді, Саудівська Аравія. Точний час бою стане відомий пізніше.

Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.