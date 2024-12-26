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Ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях: Усик – один з найвидатніших бійців нашого часу

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 10:32
Ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях: Усик – один з найвидатніших бійців нашого часу
Олександр Усик
facebook.com/Alexanderusyk

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі вважає, що чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO Олександр Усик (22−0, 14 КО) може претендувати на звання одного з найлегендарніших боксерів світу.

Про це він сказав для TalkSport.

"Олександр Усик — це великий боєць сучасності. Як я вже казав раніше, він один з найвидатніших бійців нашого часу. Він переміг усіх, хто щось значить у надважкій вазі – Даніеля Дюбуа, Ентоні Джошуа, Тайсона Ф’юрі. Так, він переміг цих хлопців двічі.

І, знаєте, якщо він знову зустрінеться з Даніелем Дюбуа, швидше за все, він знову його переможе. Не обов’язково, але ймовірно. Він неймовірно майстерний у своїй манері бою.

Зараз я не знаю, хто може перемогти Олександра, тому що він змушує всіх надважковаговиків виглядати пересічними завдяки кращим навичкам і неймовірній витривалості", – сказав Маккензі.

Зазначимо, що українець здобув перемогу над Ф'юрі одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

Олександр Усик

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