Усик – Ф'юрі: о котрій годині розпочнеться бій-реванш

У ніч з 21 на 22 грудня на стадіоні Kingdom Arena у саудівському Ер-Ріяді відбудеться вечір боксу, головною подією якого буде бій у надважкій вазі між 37-річним українським боксером Олександром Усиком і на рік молодшим британцем Тайсоном Ф’юрі.

На кону поєдинку стоятимуть головні чемпіонські пояси, якими володіє українець – WBA, WBC, WBO та IBO. Бій розпочнеться орієнтовно о 01:10 за київським часом.

На церемонії зважування 20 грудня Усик показав 102,5 кг, Фʼюрі виявився майже на 10 кг важчим, ніж під час першого бою – 127,4 кг. Також 36-річний британець суттєво переважає українця у зрості – 206 см проти 191 см.

Транслювати реванш Усик – Ф'юрі в Україні буде медіасервіс MEGOGO. Головну подію вечора та весь файткард можна буде подивитися за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в онлайн-марафоні Чемпіона.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.