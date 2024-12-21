Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Усик – Ф'юрі: о котрій годині розпочнеться бій-реванш

Денис Шаховець — 21 грудня 2024, 17:15
Усик – Ф'юрі: о котрій годині розпочнеться бій-реванш
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі
Пресслужба Riyadh Season

У ніч з 21 на 22 грудня на стадіоні Kingdom Arena у саудівському Ер-Ріяді відбудеться вечір боксу, головною подією якого буде бій у надважкій вазі між 37-річним українським боксером Олександром Усиком і на рік молодшим британцем Тайсоном Ф’юрі.

На кону поєдинку стоятимуть головні чемпіонські пояси, якими володіє українець – WBA, WBC, WBO та IBO. Бій розпочнеться орієнтовно о 01:10 за київським часом.

Читайте також :
Фото Усик – Ф'юрі: усе про бій-реванш за титул чемпіона світу

На церемонії зважування 20 грудня Усик показав 102,5 кг, Фʼюрі виявився майже на 10 кг важчим, ніж під час першого бою – 127,4 кг. Також 36-річний британець суттєво переважає українця у зрості – 206 см проти 191 см.

Транслювати реванш Усик – Ф'юрі в Україні буде медіасервіс MEGOGO. Головну подію вечора та весь файткард можна буде подивитися за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в онлайн-марафоні Чемпіона.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Перемога рішенням суддів — сценарій для тих, хто вірить у точність і впевненість Усика. Офіційний спонсор трансляції бою Усика та Ф’юрі на MEGOGO – ліцензійний букмекер GGBET – пропонує коефіцієнт 2.5 на цей варіант. Тримай лінію боксу бою Усик – Ф'юрі та слідкуй за майстерністю чемпіона разом з GGBET!

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

Олександр Усик

Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі 2: онлайн-марафон бою
Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі II. Текстова трансляція бою-реваншу
Усик – Ф'юрі 2: найочікуваніший та найнепередбачуваніший поєдинок року
Це був дуже важкий час: дружина Ф'юрі прокоментувала підготовку Тайсона до реваншу з Усиком
Йому це не допоможе: Усик прокоментував "бородатий скандал" із Ф'юрі

Останні новини