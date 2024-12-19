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Холіфілд спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі

Олександр Булава — 19 грудня 2024, 09:37
Холіфілд спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі
Олександр Усик
Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд вважає Олександра Усика (22-0, 14 КО) фаворитом реваншу з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Цитує Холіфілда Ring Magazine.

"На цьому етапі вони можуть змінити лише дрібниці до реваншу. Усик – хлопець, який завдає багато ударів. У нього швидші руки тареакція. Він маленький і, можливо, доведеться трохи потерпіти. Усик – хлопець, який постійно наполегливо працює та завжди викладався з усіх сил. Олександр може нокаутувати Тайсона, якщо буде виконувати послідовні удари.

Ф'юрі має високий зріст і перевагу у розмаху рук. Він хороший боксе, його важко дістати. Все залежить від часу, комбінацій та вмінні завдавати удари в потрібний момент.

Мені подобаються обидва ці хлопці. Вони обидва вправні, і хто виграє, той виграє. Але все ж я обираю Усика, думаю він виграє", – розповів Холіфілд.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

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Олександр Усик

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