Холіфілд спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд вважає Олександра Усика (22-0, 14 КО) фаворитом реваншу з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Цитує Холіфілда Ring Magazine.

"На цьому етапі вони можуть змінити лише дрібниці до реваншу. Усик – хлопець, який завдає багато ударів. У нього швидші руки тареакція. Він маленький і, можливо, доведеться трохи потерпіти. Усик – хлопець, який постійно наполегливо працює та завжди викладався з усіх сил. Олександр може нокаутувати Тайсона, якщо буде виконувати послідовні удари.

Ф'юрі має високий зріст і перевагу у розмаху рук. Він хороший боксе, його важко дістати. Все залежить від часу, комбінацій та вмінні завдавати удари в потрібний момент.

Мені подобаються обидва ці хлопці. Вони обидва вправні, і хто виграє, той виграє. Але все ж я обираю Усика, думаю він виграє", – розповів Холіфілд.