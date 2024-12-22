Ф'юрі втік з рингу після поразки від Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) відмовився давати коментарі після реваншу з володарем поясів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Після оголошення результатів поєдинку британський боксер одразу попрямував у роздягальню.

Нагадаємо, бій пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів: 116:112, 116:112, 116:112.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.