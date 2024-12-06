Російський боксер допомагає Ф'юрі готуватися до реваншу проти Усика

Ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) показав спаринг-партнерів, які йому допомагають готуватися до реваншу проти Олександра Усика (22-14, 14 КО).

Про це боксер повідомив в Instagram.

На світлині Тайсон разом з тренером Шугаром Хіллом, а також Алексісом Бар'єре та Фернелі Фелізом, позує Алєксєй Дронов (4-0, 2 КО) – майстер спорту Росії (крайній ліворуч).

Дронов був чемпіоном Юнацької олімпіади-2018 та ексчленом національної збірної Росії. У професійному боксі має чотири перемоги.

Зазначимо, що Алексєй потрапив у список спортсменів, які підтримують війну проти України.

"Російський боксер-контрактник МВС, який представляє клуб Динамо Алєксєй Дронов може зіткнутися з обмеженнями на участь у міжнародних змаганнях через участь у військових структурах під час жорстокої війни Росії проти України. Приналежність Дронова до оборонного сектору викликала занепокоєння та викликала дебати щодо його права конкурувати на світовій арені. Критики стверджують, що його військові зв’язки в період інтенсивної війни суперечать принципам чесної гри, спортивної майстерності та духу міжнародних спортивних подій", – йдеться на сайті Міністерства молоді та спорту.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.