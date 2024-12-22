Ф'юрі вилаявся на цифровізацію після того, як дізнався рахунок бою від штучного інтелекту

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) виявився вкрай незадоволений рішенням штучного інтелекту щодо підсумку бою-реваншу з володарем поясів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це британець заявив на пресконференції.

Штучний інтелект вперше оцінював боксерський поєдинок і віддав перемогу українцю з рахунком 118:112, що не сподобалося "циганському королю".

"До біса комп'ютери, нехай працюють люди. Більше роботи для людей, менше роботи для комп'ютерів. До біса електромобілі!", – заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Усик – Ф'юрі пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів: 116:112, 116:112, 116:112.

Зазначимо, що гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.

Після поєдинку Усик заявив про бажання провести реванш із Дюбуа та ще раз стати абсолютним чемпіоном світу. У 2023-му Усик вже переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді.