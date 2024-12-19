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Я повернувся після самогубства: Ф'юрі – про найбільшу перемогу в житті

Олександр Булава — 19 грудня 2024, 10:20
Я повернувся після самогубства: Ф'юрі – про найбільшу перемогу в житті
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) назвав свою найбільшу перемогу у житті перед реваншем з володарем титулів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це боксер розповів у коментарі DAZN.

"Чи буде перемога над Усиком найбільшою у кар'єрі? Ні, я не думаю, що бокс коли-небудь стане моєю найбільшою перемогою. Я повернувся після самогубства. Я повернувся з глибини відчаю. Тож так, піти туди й отримати купу грошей за боксерський поєдинок із якимось клоуном – це дитяча гра порівняно з тим, через що мені довелося пройти.

Тож так, цей бокс для мене – лише гра порівняно з тим, через що мені довелося пройти", – розповів Ф'юрі.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

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