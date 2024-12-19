Я повернувся після самогубства: Ф'юрі – про найбільшу перемогу в житті

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) назвав свою найбільшу перемогу у житті перед реваншем з володарем титулів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це боксер розповів у коментарі DAZN.

"Чи буде перемога над Усиком найбільшою у кар'єрі? Ні, я не думаю, що бокс коли-небудь стане моєю найбільшою перемогою. Я повернувся після самогубства. Я повернувся з глибини відчаю. Тож так, піти туди й отримати купу грошей за боксерський поєдинок із якимось клоуном – це дитяча гра порівняно з тим, через що мені довелося пройти. Тож так, цей бокс для мене – лише гра порівняно з тим, через що мені довелося пройти", – розповів Ф'юрі.

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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.