Ф'юрі відреагував на поразку від Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) не згідний з оцінками суддів у реванші з володарем поясів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Sky Sports Boxing.

Після оголошення результатів поєдинку британський боксер одразу попрямував у роздягальню, де дав короткий коментар журналістам.

"Як ви думаєте, чесно? Клянуся Богом, я думав, що виграв принаймні в трьох раундах", – заявив Ф'юрі.

Tyson Fury reacts to his rematch defeat to Oleksandr Usyk 🗣️ #UsykFury2 x #RiyadhSeason pic.twitter.com/CZtbQJKPGw — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024

Нагадаємо, бій пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів: 116:112, 116:112, 116:112.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.