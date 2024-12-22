Ф'юрі відреагував на поразку від Усика
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) не згідний з оцінками суддів у реванші з володарем поясів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).
Про це боксер розповів у коментарі Sky Sports Boxing.
Після оголошення результатів поєдинку британський боксер одразу попрямував у роздягальню, де дав короткий коментар журналістам.
"Як ви думаєте, чесно? Клянуся Богом, я думав, що виграв принаймні в трьох раундах", – заявив Ф'юрі.
Нагадаємо, бій пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів: 116:112, 116:112, 116:112.
Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.