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Ф'юрі відреагував на поразку від Усика

Олександр Булава — 22 грудня 2024, 02:24
Ф'юрі відреагував на поразку від Усика
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) не згідний з оцінками суддів у реванші з володарем поясів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Sky Sports Boxing.

Після оголошення результатів поєдинку британський боксер одразу попрямував у роздягальню, де дав короткий коментар журналістам.

"Як ви думаєте, чесно? Клянуся Богом, я думав, що виграв принаймні в трьох раундах", – заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, бій пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів: 116:112, 116:112, 116:112.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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