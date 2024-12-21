Усик випустив лімітовану серію годинників на честь реваншу із Ф'юрі

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик презентував лімітовану серію годинників Crown 22, створену на честь видатних досягнень у його кар’єрі. Усього 22 унікальні екземпляри, кожен із яких відображає важливі моменти шляху чемпіона та його гордість за українську спадщину.

Дизайн годинників наповнений символікою: боксерські канати, які огортають циферблат, та яскраві українські мотиви. Дата вказується на сапфіровому диску, а 22 інкрустації символізують перемоги Усика на рингу. Особливою деталлю є петля ремінця, виготовлена з рукавичок, що використовувалися під час підготовки до бою з Ф’юрі.

Кожен годинник доповнюється підписаними рукавичками та сертифікатом автентичності від самого Усика. Частина коштів від продажу буде спрямована на підтримку українських благодійних проєктів.

Колекція доступна виключно за попереднім замовленням і стане справжнім скарбом для поціновувачів боксу та вишуканих аксесуарів.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.