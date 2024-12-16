Це було б фантастично: менеджер Усика назвав наступного суперника українця після реваншу з Ф'юрі

Менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBA, WBO та IBO Олександра Усика Егіс Клімас вважає, щоб українець у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі повинен зустрітися з Даніелем Дюбуа.

Цитує функціонера DAZN.

"Дюбуа дуже добре виглядав у своєму останньому поєдинку проти Ентоні Джошуа, і зараз він утримує титул IBF. Якщо Усик переможе Ф’юрі, то я думаю, що було б чудово провести реванш із Дюбуа, щоб стати дворазовим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі або єдиним триразовим абсолютним чемпіоном світу в історії боксу. Це було б фантастично", – сказав Клімас.

Нагадаємо, що Усик проводив бій з Дюбуа в серпні 2023 року. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Зазначимо, що Усик вже завершив свій тренувальний збір та прибув до Саудівської Аравії.