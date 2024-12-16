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Це було б фантастично: менеджер Усика назвав наступного суперника українця після реваншу з Ф'юрі

Олександр Булава — 16 грудня 2024, 16:28
Це було б фантастично: менеджер Усика назвав наступного суперника українця після реваншу з Ф'юрі
Олександр Усик
Getty Images

Менеджер чемпіона світу за версіями WBA, WBA, WBO та IBO Олександра Усика Егіс Клімас вважає, щоб українець у разі перемоги над Тайсоном Ф'юрі повинен зустрітися з Даніелем Дюбуа.

Цитує функціонера DAZN.

"Дюбуа дуже добре виглядав у своєму останньому поєдинку проти Ентоні Джошуа, і зараз він утримує титул IBF.

Якщо Усик переможе Ф’юрі, то я думаю, що було б чудово провести реванш із Дюбуа, щоб стати дворазовим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі або єдиним триразовим абсолютним чемпіоном світу в історії боксу. Це було б фантастично", – сказав Клімас.

Нагадаємо, що Усик проводив бій з Дюбуа в серпні 2023 року. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Зазначимо, що Усик вже завершив свій тренувальний збір та прибув до Саудівської Аравії.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа Егіс Клімас

Олександр Усик

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