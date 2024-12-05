Є два варіанти: Богачук про хід реваншу між Усиком та Ф'юрі

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 KO) вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) є беззаперечним фаворитом реваншу проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це Богачук розповів у коментарі Fight Hype.

"У цьому бою є два варіанти – перемога Усика нокаутом або за очками. Все залежить від готовності Тайсона на цей бій. Якщо британець добре підготується, то програє рішенням, але якщо погано – його просто нокаутують. Звичайно, що Усик переможе", – сказав Богачук.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.