Відомий боксерський тренер Джеймс Алі Башир, який співпрацював з Олександром Усиком, впевнений, що українець після реваншу з Тайсоном Ф'юрі змінить вагову категорію.

Про це тренер розповів у коментарі Seconds Out.

"Наскільки я розумію, Олександр Усик планує спуститися до бріджервейту або крузервейту після цього бою з Ф’юрі.

Він не хоче бути надважковаговиком, тому що йому доводиться їсти занадто багато, а йому це не подобається. Тому він хочу спуститися до бріджервейту або крузервейту.

Я думаю, що він спуститься до бріджервейту і вже там може завершити кар’єру, вигравши ще один титул", – розповів Алі Башир.