Алі Башир
Відомий боксерський тренер Джеймс Алі Башир, який співпрацював з Олександром Усиком, впевнений, що українець після реваншу з Тайсоном Ф'юрі змінить вагову категорію.
Про це тренер розповів у коментарі Seconds Out.
"Наскільки я розумію, Олександр Усик планує спуститися до бріджервейту або крузервейту після цього бою з Ф’юрі.
Він не хоче бути надважковаговиком, тому що йому доводиться їсти занадто багато, а йому це не подобається. Тому він хочу спуститися до бріджервейту або крузервейту.
Я думаю, що він спуститься до бріджервейту і вже там може завершити кар’єру, вигравши ще один титул", – розповів Алі Башир.
Зазначимо, що бріджервейт це категорія призначена для боксерів вагою від 91 кг до 102 кг.
Раніше Усик підтвердив, що планує повернутися у важку вагу.
Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.