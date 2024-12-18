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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Алі Башир

Олександр Булава — 18 грудня 2024, 19:03
Алі Башир
Олександр Усик
Getty Images

Відомий боксерський тренер Джеймс Алі Башир, який співпрацював з Олександром Усиком, впевнений, що українець після реваншу з Тайсоном Ф'юрі змінить вагову категорію.

Про це тренер розповів у коментарі Seconds Out.

"Наскільки я розумію, Олександр Усик планує спуститися до бріджервейту або крузервейту після цього бою з Ф’юрі.

Він не хоче бути надважковаговиком, тому що йому доводиться їсти занадто багато, а йому це не подобається. Тому він хочу спуститися до бріджервейту або крузервейту.

Я думаю, що він спуститься до бріджервейту і вже там може завершити кар’єру, вигравши ще один титул", – розповів Алі Башир.

Зазначимо, що бріджервейт це категорія призначена для боксерів вагою від 91 кг до 102 кг.

Раніше Усик підтвердив, що планує повернутися у важку вагу.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Алі Башир Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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