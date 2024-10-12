Фроч несподівано змінив прогноз на реванш між Ф'юрі та Усиком

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч (33-2, 24 КО) змінив свого фаворита на реванш між ексчемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) і володарем титулів WBO, WBA, IBO, WBC Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про причину зміни рішення він пояснив на своєму YouTube-каналі.

"Мені подобається, що Тайсон зараз так вмотивований, він повернувся в зал, готується, робить усе правильно. Чи готується він до нокауту? Він так говорив раніше перед боями з Вайлдером, і Тайсон дійсно це зробив!



Згадайте перший бій. 4-6 раунди, Тайсон домінував, я ніколи не бачив Усика таким. Тайсон вдарив його аперкотом і потряс. Щоб перемогти Усика, треба на нього постійно тиснути. Я радий бачити зараз такого Тайсона. Він і мені дав упевненість. Раніше я говорив, що Усик переможе в реванші ще легше, але зараз... я відчуваю що Тайсон готовий до цього! Він готовий все змінити", – сказав Фроч.