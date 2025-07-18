Десь після восьмого раунду сяде на коліно: Ф'юрі спрогнозував переможця бою Усик – Дюбуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) не вірить у те, що володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) переможе чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО) у реванші.

Слова "Циганського короля" наводить Boxing Scene.

"Я не думаю, що Дюбуа взагалі переможе Усика. Усик – хитрий, досвідчений суперник, він багато рухається. Ми всі знаємо: якщо стояти прямо перед Даніелем Дюбуа, він проб’є в тобі діру. Але якщо навколо нього постійно рухатися – він, швидше за все, втомиться і десь після восьмого раунду сяде на коліно після джебу", – сказав Ф’юрі.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

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Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже завтра, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

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