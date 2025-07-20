Він найкращий у світі не просто так: батько Дюбуа – про поразку свого сина від Усика

Стен Дюбуа, батько колишнього чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), прокоментував поразку сина у реванші проти вже абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО), запевнивши, що той зробив все від себе можливе.

Його слова наводить Seconds Out.

"Даніель зробив все найкраще, що було в його силах. Зробив усе, що можливо. І цього кращого виявилося замало. Усик – це великий чемпіон, він найкращий у світі не просто так.

Майбутнє Даніеля залежить лише від нього. Ми з ним усе обговоримо і дізнаємося, що хоче робити далі. Я не вирішую за нього, він дорослий хлопець", – сказав Дюбуа-старший.

Раніше сам британець після бою заявив, що обов'язково повернеться.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.