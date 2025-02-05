Усик визнаний Бійцем року за версією Асоціації журналістів боксу Америки

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) був визнаний Бійцем року за версією Асоціації журналістів боксу Америки (Boxing Writers Association of America).

Про це вказано на сайті BWAA.

Зазначимо, що ця нагорода, яка носить ім'я Шугара Рея Робінсона не перша в кар'єрі. Усик отримував її в 2018 році.

Перший поєдинок Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі був визнаний Найкращим боєм. Представник команди українця Егіс Клімас став найкращим менеджером 2024 року.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.