Стали відомі терміни відновлення Усика

Абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усику (22-0, 14 КО) потрібно щонайменше тиждень, аби відновитися після бою з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк у коментарі Boxing King Media.

"В Олександра не була зламана щелепа. Лікарі дали пораду Усику не відвідувати пресконференцію після бою, а відвідати лікарню, але він наполіг на своєму й усе-таки прибув поспілкуватися з журналістами, а вже після цього поїхав у лікарню.

Це не значна травма, йому знадобиться тиждень на відновлення", — сказав Красюк.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.