Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Стали відомі терміни відновлення Усика

Олександр Булава — 20 травня, 20:15
Стали відомі терміни відновлення Усика

Абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усику (22-0, 14 КО) потрібно щонайменше тиждень, аби відновитися після бою з Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк у коментарі Boxing King Media.

"В Олександра не була зламана щелепа. Лікарі дали пораду Усику не відвідувати пресконференцію після бою, а відвідати лікарню, але він наполіг на своєму й усе-таки прибув поспілкуватися з журналістами, а вже після цього поїхав у лікарню.
Читайте також :
Ексклюзив Орманжи: Якби не зріст Ф'юрі, то все могло закінчитися нокаутом
Це не значна травма, йому знадобиться тиждень на відновлення", — сказав Красюк.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Читайте також :
Відео Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі: огляд бою
Олександр Красюк Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

Усик: Хочу подякувати всім українцям, які за мене молилися
Орманжи: Якби не зріст Ф'юрі, то все могло закінчитися нокаутом
Воррен: Усик може заявити про завершення кар'єри
Найкращий у світі: Усик очолив рейтинг P4P від журналу The Ring
Харлан: Дякую Усику за натхнення та мотивацію

Останні новини