Коментатор виділив проблему для Усика в бою з Ф'юрі

Спортивний блогер та коментатор Олександр Орманжи вважає, що основною проблемою для Олександра Усика в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі буде рухливість британця.

Про це Орманжи розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Ф’юрі рухливий. Коли бачиш боксера з такою антропометрією, габаритами, може здатися, що це нерухомий мішок, по якому можна добре стукати. Але це не так. Тайсон добре рухається, коли він у гарній формі, а ми знаємо, що він інколи любить бути не в гарній формі.

З уболівальників ніхто не очікує, що Ф’юрі може так швидко пересуватися по ринзі та в нього добрий захист. Неодноразово було так, що він міг скинути руки, захищатися плечима, корпусом рухатися. Це все буде проблемою для Усика, як і боксерський інтелект.

При всій своїй епатажності Ф’юрі вміє думати в ринзі, вміє боксувати. Він досвідчений боксер, поєдинки з Кличком, три бої з Вайлдером. Це така школа життя, яку не кожен боєць може пройти за все життя", — сказав Орманжи.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

За результатами зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця.