Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усик: Ця перемога для українських військових, матерів, батьків та дітей

Станіслав Лисак — 19 травня, 06:23
Усик: Ця перемога для українських військових, матерів, батьків та дітей

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) присвятив перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) Богу та українським військовим.

Відповідний коментар українець дав порталу TNT Sports після поєдинку.

"Це перемога не для мене, вона для мого Бога Ісуса та для всіх людей, які підтримували мене та мою країну — Україну, українських військових, українських матерів, батьків та дітей. Я хочу до своєї кімнати, я хочу відпочити, помолитися, їсти, спати та поцілувати дружину", — заявив Усик.

Раніше ми повідомляли, що український боксер прибув на пресконференцію та відповів на питання про батька, якого згадав відразу після завоювання титулу.

Читайте також :
Фото Зеленський, Пак'яо, Кроуфорд, Льюїс та інші: реакція світової спільноти на перемогу Усика над Ф'юрі

Нагадаємо, що Усик та Ф'юрі пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

Зеленський, Пак'яо, Кроуфорд, Льюїс та інші: реакція світової спільноти на перемогу Усика над Ф'юрі
Сльози чемпіона: Усик згадав батька на пресконференції після бою з Ф'юрі
Володимир Кличко: Усик довів, що він найкращий боксер сучасності
Усик переміг Ф’юрі та забрав титул абсолютного чемпіона світу
Українці б'ють потужно — Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі

Останні новини