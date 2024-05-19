Усик: Ця перемога для українських військових, матерів, батьків та дітей

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) присвятив перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) Богу та українським військовим.

Відповідний коментар українець дав порталу TNT Sports після поєдинку.

"Це перемога не для мене, вона для мого Бога Ісуса та для всіх людей, які підтримували мене та мою країну — Україну, українських військових, українських матерів, батьків та дітей. Я хочу до своєї кімнати, я хочу відпочити, помолитися, їсти, спати та поцілувати дружину", — заявив Усик.

Раніше ми повідомляли, що український боксер прибув на пресконференцію та відповів на питання про батька, якого згадав відразу після завоювання титулу.

Нагадаємо, що Усик та Ф'юрі пройшли всю дистанцію бою, а судді роздільним рішенням віддали перемогу українцю — 115:112, 113:114, 114:113.