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Берінчик: Девісу не доведеться довго тікати, бо я наздожену його і натовчу голову

Станіслав Лисак — 24 січня 2025, 18:45
Український боксер Денис Берінчик
Денис Берінчик

Український чемпіон світу у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) заявив, що впевнено переможе Кішона Девіса (11-0, 7 КО) у бою за титул WBO.

Слова українського боксера передає lb.ua.

"Кішон Девіс – боксер гарного рівня, та я не можу сказати, що він для мене є загрозою. Ми вже його розібрали й знаємо, що будемо робити у ринзі. Ви все побачите 14 лютого. Своєму супернику хочу сказати, що він – білий і пухнастий зайчик. Йому не доведеться довго тікати, тому що ми наздоженемо і натовчемо йому голову", – сказав Берінчик.

Нагадаємо, поєдинок Берінчик – Девіс відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку. Для українця це буде перший захист титулу, який він сенсаційно здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваррете у травні 2024 року.

Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).

Раніше 36-річний уродженець Луганщини заявляв, що його не вражає стиль боксу майбутнього опонента, назвавши його "нудним".

Також український боксер поділився думками щодо підготовки до бою за відсутності тренера Єгора Голуба.

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