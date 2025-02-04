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Боксер, який двічі програвав Тайсону: Усик не мав би шансів у бою з Льюїсом

Руслан Травкін — 4 лютого 2025, 14:50
Боксер, який двічі програвав Тайсону: Усик не мав би шансів у бою з Льюїсом
Льюїс та Усик
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Відомий у минулому британський боксер Френк Бруно (40-5, 38 КО) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) не зміг би добитися таких успіхів у минулу еру. Зокрема, українець не мав би шансів у бою проти Леннокса Льюїса (41-1-2, 32 КО).

Про це Бруно заявив у коментарі для IFL.TV.

"Я не думаю, що в мою епоху він зайшов би так далеко. Так, зараз з цим Усик дуже добре впорався. Але я говорю правду, від щирого серця.

Усик би не мав жодних шансів проти Леннокса Льюіса. Вони занадто великі супертяжі для нього, від природи великі хлопці", – сказав Бруно.

Бруно програвав Ленноксу технічним нокаутом у сьомому раунді в 1993 році. Також він двічі (у 1989 та 1996 році) нокаутом програвав Майку Тайсону.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.

Олександр Усик Майк Тайсон Леннокс Льюїс Френк Бруно

Олександр Усик

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