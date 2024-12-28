Джейк Пол відреагував на смерть боксера, якого викликав на бій

Відомий блогер та ютубер Джейк Пол відреагував на смерть пуерто-риканського боксера Пола Бамби (19-3, 18 КО), що володів титулом WBA Gold World у крузервейті.

Раніше Пол навіть викликав Бамбу на бій. Після новини про його смерть Джейк написав у соцмережі "Х": "Cпочивай з миром, Пол Бамба".

RIP Paul Bamba https://t.co/ovu7egrGHn — Jake Paul (@jakepaul) December 28, 2024

Нагадаємо, про смерть Пола Бамба повідомив співак Ne-Yo, який у листопаді підписав контракт із Полом щодо співпраці.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть улюбленого сина, брата, друга та чемпіона з боксу Пола Бамби, чиє світло та любов торкнулися незліченних життів. Він був запеклим, але впевненим суперником із невпинними амбіціями досягти величі. Але понад усе він був надзвичайною особистістю, яка надихала багатьох своєю винятковою прагненням і рішучістю", – написав він.

Бамба свій останній бій провів лише 6 днів тому – нокаутом здолав Рогеліо Медіну.