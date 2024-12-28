Боксера знайшли мертвим через шість днів після виграшу чемпіонського титулу

Чемпіон світу за версією WBA Gold Пол Бамба помер у віці 35 років всього через шість днів після того, як він завоював чемпіонський титул. Причина смерті спортсмена не повідомляється.

Про смерть пуерторіканського боксера повідомив його менеджер, американський співак Ne-Yo, в Instagram.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть улюбленого сина, брата, друга і чемпіона світа з боксу Пола Бамби, чиє світло і любов торкнулися незліченних життів. Він був запеклим, але впевненим у собі бійцем з невблаганним прагненням досягти величі. Але перш за все, він був надзвичайною особистістю, яка надихала багатьох своїм винятковим прагненням і рішучістю. Ми вбиті горем через його смерть і просимо про приватність і розуміння в цей важкий час, коли ми спільно переживаємо нашу скорботу", – йдеться у заяві.

За свою боксерську кар'єру Бамба зазнав лише трьох поразок. Він побив рекорд Майка Тайсона, вигравши усі свої 14 поєдинків у 2024 році нокаутом.

У 2022 році Пол Бамба мав битися із Томмі Ф'юрі, братом Тайсона Ф'юрі, якого недавно вдруге переміг Олександр Усик. Проте той поєдинок так і не відбувся.

21 грудня цього року у Нью-Джерсі він переміг мексиканця Рохеліо Медіну у бою за вакантний пояс чемпіона світу WBA Gold. Після цього поєдинку він викликав на бій Джейка Пола.

Нагадаємо, що недавно у 40-річному віці помер колишній гравець низки українських футбольних клубів.