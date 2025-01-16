Туркі підшукав суперника для Джошуа

Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх вважає, що ексчемпіону світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) слід провести бій проти Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО).

Цитує Туркі Ring Magazine.

"Я хочу побачити поєдинок Джошуа проти Вайлдера. Якщо Тайсон недоступний, чому б не Джошуа й Вайлдер?", – зазначив Туркі.

Раніше Ентоні заявляв, що його основною ціллю на 2025 рік є бій з Тайсоном Ф’юрі, однак останній нещодавно завершив кар’єру. У зв'язку з чим, його промоутер Едді Гірн зробив заяву, що Джошуа може побитися з переможцем поєдинку Дюбуа — Паркер, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді.

Вайлдер свій наступний бій проведе у квітні. Його суперником стане 36-річний Кертіс Гарпер (18-11, 12 КО).

Нагадаємо, американський боксер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.