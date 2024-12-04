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Це моя мрія: Туркі хоче організувати бій Кличка

Олександр Булава — 4 грудня 2024, 23:53
Це моя мрія: Туркі хоче організувати бій Кличка

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх мріє повернути на ринг ексчемпіона світу в хевівейті 48-річного Володимира Кличка.

Цитує функціонера Boxing News 24/7.

"Усе залежатиме від результату бою Ф’юрі – Усик. Один із потенційних суперників Дюбуа, інший Джошуа. Водночас є третя людина.

Я мрію побачити цей бій. Сподіваюся, Тайсон погодиться дати шанс Кличку, щоб він отримав можливість стати найстарішим чемпіоном світу в надважкій вазі. Це ідеально.

Звісно, Кличко не битиметься з Усиком, якщо він знову переможе Тайсона. Тому що ці два герої з України й не захочуть бою один з одним. Це мрія.

Багато людей хочуть побачити цей поєдинок і повернення Кличка ще з 2015 року. Також є Джошуа, бій якого проти Ф’юрі стане найбільшим в історії Великої Британії. Звичайно, Дюбуа заслужив на свій шанс. Подивимося", – розповів Туркі.

Наразі найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі є Джордж Форман, який завершив кар'єру у віці 46 років і 169 днів у 1995 році, утримуючи титул IBF.

Напередодні Чемпіону стало відомо, що новина про можливе повернення в ринг світової легенди боксу, домінантного ексчемпіона світу в хевівейті 48-річного Володимира Кличка, яку вперше розповсюдило британське видання Mail Sport, не відповідає дійсності.

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