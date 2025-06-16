Екстренер Кличка назвав потенційного суперника для українця

Колишній тренер ексчемпіона в суперважкій вазі Володимира Кличка Джеймс Алі Башир оцінив можливість повернення українця на ринг.

Про це тренер розповів у коментарі Seconds Out.

Суперником 49-річного боксера може стати Тайсон Ф’юрі, який у 2015 році переміг українця одноголосним рішенням суддів.

"Я розмовляв із Володимиром 8−9 днів тому. Я думаю, що він чекає, що буде робити Усик. У Володимира Кличка є бажання повернутися на ринг і провести бій із Ф’юрі перед тим, як він закриє двері своєї кар'єри. Він хоче цього бою", – сказав Башир.

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

49-річний українець хотів побити рекорд Джорджа Формана, який у 1994 році переміг Майкла Мурера і став найстаршим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів.

Востаннє Кличко боксував 27 квітня 2017 року, коли у чемпіонському поєдинку програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом.

Раніше повідомлялося, що німецький боксер Агіт Кабаєл мав пропозицію вийти в ринг із Володимиром Кличком.